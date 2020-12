Terzo risultato utile consecutivo per il Benevento. Un solo gol incassato in tre partite

Terzo risultato utile consecutivo per il Benevento, che dopo la vittoria sul campo della Fiorentina ed il pareggio in casa con la Juventus, trova il pari anche sul campo del Parma. Non solo, la squadra di Inzaghi appare anche decisamente solida: in tre partite ha subito solo un gol, quello di Morata nella sfida con i bianconeri.