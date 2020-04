Test, tamponi e sanificazione: a un club di A ripartire costa solo 50mila euro

vedi letture

Repubblica oggi in edicola fa il punto su quelli che sarebbero i costi per un club di Serie A per la ripartenza. Il prezzo dei test per tornare in campo, due tamponi, un sierologico e una visita d'idoneità, va dai 450 ai 600 euro a persona. A un club costerebbe trentamila euro complessivi, cinquantamila comprensivo di sanificazioni dei locali.