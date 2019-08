© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non ha fine la sfida tra Inter e Juventus. E' testa a testa anche sul domani di Federico Chiesa della Fiorentina: la Juve pareva essere vicina al traguardo finché i Viola non hanno cambiato proprietà. Ad oggi, spiega Tuttosport, Chiesa è diretto verso la permanenza a Firenze e l'Inter ha già fatto sapere al club di Commisso di voler entrare in gioco. La Juve, però, è in vantaggio dopo l'accordo da 5 milioni all'anno col ragazzo.