Testa a testa tra Inter e Juventus per Tonali ma le offerte non convincono Cellino

Inter e Juventus hanno proposto al Brescia la stessa cifra per arrivare a Sandro Tonali, ovvero 35 milioni di euro più un massimo di 5 milioni di bonus. Paratici l'ultima volta che ha sentito Cellino, ha proposto una formula che non è piaciuta, ovvero il prestito biennale con obbligo di riscatto nel 2022. Potrebbero essere anche inseriti alcuni giovani, ma al momento chi vende non pare interessato. Marotta ha proposto la stessa formula ma con il prestito di una sola stagione più alcuni giovani della cantera. Ma anche in questo caso Cellino ha fatto spallucce. Il giocatore è comunque intenzionato a restare in Italia e dunque l'obiettivo presidenziale di incassare 50 milioni è fuori portata. L'Inter resta ottimista perché sa che con gli eventuali milioni in arrivo per Lautaro, potrebbe sferrare l'attacco decisivo. Senza però scordarsi che era in vantaggio anche per Kulusevski prima di venire superata last minute dalla Vecchia Signora. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.