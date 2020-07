Testa, condizione, Dybala e CR7: Juve, 7 temi che caratterizzano l'attesa per il Lione

Mancano esattamente 7 giorni alla sfida Champions fra Juventus e Lione. E la Gazzetta dello Sport, raccontando l'avvicinamento dei bianconeri al match che potrebbe dare un timbro diverso alla stagione, spiega come il tecnico Maurizio Sarri abbia in mente 7 punti per arrivare al top all'appuntamento:

- La testa: la squadra deve ritrovare concentrazione e aggressività, per questo Sarri darà un po' di libertà ai giocatori dopo la Roma

- La difesa: è la prima squadra dal '61 a vincere lo Scudetto con 40 gol subiti. Col Lione l'imperativo è non subire gol per non essere costretti a segnarne 3

- La condizione: la squadra col Cagliari è sembrata spenta, la gara con la Roma può servire ai singoli per migliorare. Soprattutto a Higuain

- Dybala: la Joya vuole esserci, da capire come evolverà il problema alla coscia

- I recuperi: cancellare i problemi fisici. Danilo, Ramsey e De Ligt dovrebbero esser pronti, seppur non al meglio

- L'11maglia: il dubbio principale riguarda il centrocampo. Chi giocherà insieme a Rabiot e Bentancur?

- Ronaldo: inutile nascondersi, in Champions serve il miglior CR7. Forse basterebbe anche metà del Ronaldo visto con l'Atletico nel 2019