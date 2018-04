Testacoda per la salvezza: il Benevento deve provarci anche con la Juve

© foto di Insidefoto

La vittoria ottenuta contro il Verona nel recupero di mercoledì a tirato su il morale del Benevento, pronto a giocarsi otto finali, nelle restati sfide del campionato in corso per provare a raggiungere un'incredibile salvezza. Il primo ostacolo sarà sicuramente il più difficile, visto che al Vigorito arriverà la capolista Juventus, per il più classico dei testacoda. Roberto De Zerbi non potrà però fare calcoli: la sua squadra dovrà provarci anche contro i bianconeri, che non saranno molto distratti dall'impegno in Champions League di mercoledì prossimo a Madrid, visto lo 0-3 dello Stadium di martedì scorso. Per centrare la permanenza nella massima serie i giallorossi dovranno però provare a fare punti contro la Juve e cercare di ripetere la prestazione dell'andata quando i sanniti rischiarono di mettere i bastoni tra le ruote ai campioni d'Italia passando addirittura in vantaggio grazie alla punizione di Ciciretti, salvo poi uscire sconfitti con il risultato di 2-1.

De Zerbi spera di poter puntare su Cheick Diabaté, grande protagonista nel successo contro il Verona, ma ha comunque valide alternative in attacco per provare a mandare ko la formazione di Massimiliano Allegri: sarebbe clamoroso, ma la speranza è l'ultima a morire e per non dire addio alla Serie A il Benevento cercherà quella che sarebbe l'impresa più grande di questo campionato, anche se sarà quasi impossibile mettere in difficoltà la Juventus.