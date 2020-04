Teté, Marcos Antonio e i loro fratelli: ecco il casting di Fonseca nello Shakhtar

Fonseca è uscito allo scoperto. “Vorrei un paio di giocatori dello Shakhtar” ha detto qualche giorno fa, senza fare nomi per evitare di bruciare le piste sulle quali sta lavorando Petrachi. I nomi sul taccuino del diesse, però, sono sei e con una precisa scala gerarchica disegnata dal tecnico portoghese. I più richiesti sono Marcos Antonio e Tetè, rispettivamente mediano ed esterno del club ucraino. La Roma, così facendo, andrebbe a coprire le eventuali partenze di Cristante e Under con due giocatori giovani (entrambi ventenni), di prospettiva e che il mister conosce bene avendoli lanciati lui stesso. Il piano B, invece, prevederebbe la virata su altri due calciatori: Kovalenko e Taison. Il primo ha 24 anni, era stato segnalato già la scorsa estate da Fonseca e il rischio è che tra un anno si libererà a parametro zero, ma la concorrenza dalla Turchia (Fenerbahce su tutti) è molto forte. Il secondo è un esterno sinistro e che nell’immaginario della società, vista i suoi 30 anni, sarebbe il sostituto naturale di Perotti. La precedenza resta comunque sui primi due profili, ovvero quelli di Marcos Antonio e Tetè.

ALTRI - In fondo alla lista altri due calciatori. Uno è Ismaily, terzino sinistro che si era proposto di seguire Fonseca già lo scorso anno, ma le condizioni per acquistarlo non si materializzarono e anche quest’estate sarà difficile che la Roma lo prenda in considerazione perché formerebbe una catena di sinistra di ultra trentenni insieme a Kolarov. C’è poi Mudryk, autentico gioiellino lanciato da Fonseca nei suoi anni in Ucraina. Il suo potrebbe essere un investimento sul futuro parcheggiandolo in Primavera o bloccandolo ora per l’anno seguente ancora. Quello che è certo è che la Roma proverà in qualche modo ad accontentare l’allenatore.