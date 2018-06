Tevez: "Argentina favorita. Serie A? La Juve resta avanti anni luce"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Carlos Tevez, attaccante del Boca Juniors ed ex bomber della Juventus, ha parlato al Corriere della Sera: "L'Argentina è favorita per il Mondiale, solo Germania e Brasile sono al nostro livello e ce la giocheremo con loro. La mia assenza? Ho sperato nella convocazione ma poi un problema fisico mi ha fatto capire che non ce l'avrei fatta. Icardi? E' forte ma c'è tanta concorrenza. Dybala e Higuain non potevano mancare. Lautaro Martinez? L'Inter ha fatto un affare a prenderlo, vi farà impazzire. Messi? Non credo sarà l'ultimo Mondiale. Dovremmo tenercelo stretto invece di chiederci ogni giorno se è il migliore di sempre o no. L'Italia? Manca il campetto: i ragazzini sanno tutto di tattica ma la palla la toccano male. La Serie A in crescita? La Juve è sempre davanti a tutti anni luce. Non ho mai creduto nella vittoria del Napoli. La Juve ha una mente vincente, è unica".