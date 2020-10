Tevez racconta i suoi idoli: "Maradona il più grande. Lui e Messi forti in ogni epoca"

Carlitos Tevez ha partecipato a una diretta live su Instagram con un noto comico argentino. Tanti i temi trattati dall'ex calciatore della Juventus: "Il mio idolo? Maradona. Sono certo che si adatterebbe al calcio di oggi. Come Messi, si adatterebbe ovunque, giocano un altro calcio, qualcos'altro. Ho giocato con Leo, è unico. Ho molto rispetto per lui, non ho mai avuto problemi. Si diceva sempre che non andavamo d'accordo e non è affatto vero. Quello che si dice è sempre diverso da quello che succede".