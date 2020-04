Thauvin e l’arte del non arrendersi: giocate e tenacia conquistano il Vélodrome e piacciono a Fonseca

Due volte Campione del Mondo con la Francia, la prima con l’U20 e la seconda in Russia con Deschamps, 27 anni, un talento immenso e una stagione (l'ultima) sfortunata: così si può riassumere Florian Thauvin. Attualmente gioca nel Marsiglia anche se quest’anno il campo lo ha visto poco. Due presenze appena condizionate dalla rottura della caviglia che lo ha costretto ad operarsi. Era tornato in campo il 6 marzo con l’Amiens, ma poi il coronavirus lo ha stoppato di nuovo. La Roma, dovesse partire Under, ci sta pensando seriamente. Ritiene questo il momento migliore per acquistarlo: l’infortunio e il contratto in scadenza nel 2021 abbassano il costo del cartellino che potrebbe rientrare nei nuovi parametri del club giallorosso. Le caratteristiche del giocatore anche rispecchiano le richieste di Fonseca: esterno destro, ma mancino, buon tiro e in grado di raccogliere i palloni a spiovere sul secondo palo. La motivazione per un Europeo spostato di un anno poi può fare la differenza.

TENACIA - D’altronde nella sua carriera Thauvin è uno che ha dovuto sempre lottare. Arriva al Marsiglia con l’etichetta del “bad boy” e sulla panchina nella stagione 2014-15 c’è un certo Marcelo Bielsa che chiede al francese un lavoro difensivo non adatto alle caratteristiche di Florian. A fine stagione l’OM lo cede al Newcastle dove vive forse il suo momento più buio a livello professionistico. L’adattamento con il calcio inglese non ci sarà mai e poco dopo farà ritorno ancora al Marsiglia. Il Vélodrome, però, non è proprio dalla sua parte e della squadra che il 18 marzo 2016 perde con il Rennes 5-2. In tutto questo Florian fu colpito alle spalle da una bottiglia lanciata dagli spalti mentre si apprestava a battere un calcio di punizione. Quella bottiglia fu come uno schiaffo per il giocatore – non fisico ma morale –, il ragazzo di Orléans non reagisce, anche se trattiene dentro di sé tanta rabbia e frustrazione. Minuto venti, palla sul mancino e tiro a giro sul secondo palo, gol strepitoso e sguardo rivolto ai tifosi. Quella spiacevole situazione, però, lo aiuterà a crescere, lo renderà più maturo e sicuro di sé. Florian non molla, non fa parte del suo carattere, continua la sua avventura a Marsiglia, nonostante il club navighi in un mare di pessimismo e negatività, rifiutando anche importanti offerte dall’estero. Con Garcia rinasce e trova un feeling eccezionale con la porta. Ventidue reti nel 2017-18 e 11 assist, 16 gol nella stagione successiva e Vélodrome di nuovo ai suoi piedi. Adesso potrebbe lasciarlo, pronto per una nuova avventura, magari in Italia, magari nella Roma.