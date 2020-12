The Best FIFA Football Awards, Chiellini dà il punteggio più alto a Ronaldo ed esclude Messi

vedi letture

Sono stati svelati i voti dei capitani delle nazionali affiliate alla FIFA per il premio di "The Best FIFA Men’s Player". Per l'Italia ha votato Giorgio Chiellini che ha deciso di assegnare 5 punti a Cristiano Ronaldo, 3 punti a Robert Lewandowski e un punto a Sergio Ramos.