The Best FIFA Football Awards, è Robert Lewandowski il miglior calciatore. Battuti Messi e CR7

Robert Lewandowski ha vinto il premio "The Best FIFA Men’s Player" come miglior calciatore dell'ultima stagione, succedendo a Lionel Messi. Il polacco ha battuto la concorrenza proprio dell'argentino e di Cristiano Ronaldo. Il polacco è stato protagonista nel Bayern pigliatutto vincendo Champions League, Bundesliga e DFB-Pokal. Per lui 55 reti in 47 partite e il titolo di capocannoniere del campionato tedesco.