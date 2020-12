The Best FIFA Football Awards, Neuer dopo la vittoria: "È uno dei migliori anni della mia carriera"

Manuel Neuer, vincitore del "The Best FIFA Men’s Goalkeeper", ha dichiarato nel corso della cerimonia: "È uno dei migliori anni della mia carriera. Abbiamo vinto tutto, eravamo sicuri di noi, è stato fantastico. In questo anno, specialmente in estate quando abbiamo giocato a Lisbona è stato eccezionale. Sono felice. Certo, non è facile per noi senza tifosi, in particolar modo per un portiere. Ma abbiamo una grande mentalità e troviamo le motivazioni dando il meglio di noi stessi in ogni partita. Certo, da portiere è più facile comuinicare in campo. Ad esempio io da portiere posso persino comunicare con Lewandowski. Anche per gli allenatori è più semplice".