The Best FIFA Men's Coach, Klopp e Flick chiudono ex-aequo. Decisivi i voti dei colleghi

Jurgen Klopp e Hansi Flick avevano chiuso ex-aequo nella classifica "The Best FIFA Men's Coach 2020". 24 punti a testa, contro gli 11 di Marcelo Bielsa. A determinare il vincitore il peso specifico dei voti degli allenatori, primo criterio da tenere in considerazione in caso di parità.

Questo il dettaglio:

Punti allenatori

Klopp 686

Flick 572

Bielsa 225

Punti capitani

Klopp 666

Flick 583

Bielsa 148

Punti giornalisti

Flick 782

Klopp 578

Bielsa 121

Punti tifosi

Flick 468.611

Klopp 410.190

Bielsa 238.192

Punteggio finale

Klopp 24

Flick 24

Bielsa 11