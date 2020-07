Theo e Di Lorenzo: terzini goleador al San Paolo. Napoli-Milan 1-1 a fine primo tempo

E' finito 1-1 il primo tempo di Napoli-Milan, posticipo domenicale della 32esima giornata di Serie A. Prima frazione godibile al San Paolo, con le due squadre che hanno fin qui dato vita a uno spettacolo piuttosto godibile.

Milan con Rebic a supporto di Ibrahimovic. Napoli col tridente leggero Callejon-Mertens-Insigne. Le due squadre si sono presentate così sul terreno di gioco, col miglior goleador della storia del Napoli che nei primi minuti ha rubato la scena a tutti gli altri. Al 14esimo, il belga ha chiamato Donnarumma a una grande parata in allungo dopo uno slalom tra Conti e Paquetà. Cinque minuti dopo, sempre Mertens dopo un guizzo nell'area avversaria ha servito un pallone d'oro a Callejon, che da due passi non ha battuto Donnarumma.

Il Napoli è partito meglio, ma il Milan non è rimasto a guardare e alla prima occasione buona è passata in vantaggio. Movimento da pivot di Rebic nell'area avversaria, pallone per Theo Hernandez che è stato bravo a prendere il tempo a Di Lorenzo e a piegare le mani di Ospina.

Male il terzino del Napoli in occasione della rete dello 0-1. Un errore a cui il laterale destro del Napoli ha posto rimedio 14 minuti dopo: su una punizione dalla trequarti calciata da Insigne, intervento errato di Donnarumma che s'è lasciato scivolare il pallone dai guantoni e lo ha consegnato al numero 22, che da due passi non poteva sbagliare. Nei minuti finali meglio il Napoli, ma in questa prima frazione pareggio tutto sommato giusto.

