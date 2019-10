Theo Hernandez: "Ho un sogno: vincere la Champions col Milan"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nonostante un difficile avvio di stagione, Theo Hernandez non è per nulla pentito della scelta Milan. Nel corso dell'intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport', il terzino spagnolo ha confermato di aver scelto il club rossonero per la presenza di Paolo Maldini, suo mito inarrivabile, e di averlo fatto rinunciando anche a parte dell'ingaggio: "Valeva la pena fare una scelta del genere", ha dichiarato l'ex Real Madrid che ha un sogno nel cassetto: "Voglio vincere la Champions con il Milan. Ma prima dobbiamo qualificarci alla prossima".

Scossa Pioli - Nel corso del botta e risposta, Theo Hernandez ha poi parlato dell'impatto avuto da Stefano Pioli sulla realtà rossonera: "Con lui siete più liberi? Forse si - ha detto -, mi piace molto il suo sistema di gioco. Pioli ci lascia libertà ma non troppo: in Italia è importante avere una organizzazione di gioco definita".