Theo Hernandez superstar nel Milan. Pioli: "Sorpreso che non venga convocato in nazionale"

"E' uno dei migliori terzini che ci sono in Europa. Sta cercando di migliorarsi ogni giorno e lo sta facendo soprattutto guardando alla fase difensiva". A parlare così di Theo Hernandez - in un'intervista a L'Equipe - è lo stesso tecnico del Milan, Stefano Pioli: "Sono contento di quello che sta facendo - dice Pioli che stasera affronterà il Lille in Europa League - ma può ancora migliorare molto. Nazionale? Sono sorpreso che non venga convocato ma non voglio intromettermi nel lavoro del ct. In Francia ci sono tanti talenti, ma lui meriterebbe una chiamata e lavora per questo".