Theo Hernandez: "Rassegnato a questo momento, aspettiamo. Al Milan mi sento importante"

Theo Hernandez, terzino-rivelazione del Milan, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha raccontato come sta vivendo questo periodo di isolamento, in attesa di tornare ad allenarsi, e ha fatto un punto sul suo primo anno in rossonero: "Lavoro giorno per giorno per poter offrire al Milan la mia versione migliore quando si tornerà a giocare. È un momento difficile per tutti, l’ho preso con rassegnazione. Dobbiamo pensare soprattutto alla nostra salute e a quella delle nostre famiglie. Seguiamo le indicazioni fornite e aspettiamo con ansia e pazienza che la situazione possa tornare alla normalità".

L'ex Real Madrid al Milan ha trovato il suo locus amoenus, la realtà in cui riesce ad esprimersi meglio. E si è così espresso: "È stato un anno molto importante per me. Mi sono adattato molto rapidamente a un nuovo campionato e alla pressione di un grande club. La fiducia dello staff tecnico, l’aiuto dei compagni e l’affetto che i nostri tifosi mi danno sono fondamentali. La fiducia di Pioli è decisiva. Poi essere in un grande club e avere l’opportunità di imparare dai migliori è tra gli aspetti che apprezzo di più. Mi mancano ancora tante partite e soprattutto l’esperienza per poter dire di essere un leader. Mi sento importante in una grande squadra e questo mi riempie di fiducia".