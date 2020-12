Theo Hernandez salva il Milan al 91': da 0-2 a 2-2 contro il Parma, doppietta del francese

Il Milan rischia grosso nel posticipo dell'undicesima giornata, ma riesce a conquistare un prezioso pareggio, che permette alla squadra di Pioli di mantenere l'imbattibilità in campionato. Il Parma culla il sogno dell'impresa: Hernani e Kurtic portano i ducali sul 2-2 ma la doppietta di Theo Hernandez fissa il punteggio sul 2-2 finale. Partita incredibile, i rossoneri hanno colpito 4 legni.

Parma cinico, Milan sfortunatissimo - L'approccio del Parma è decisamente migliore e sorprende la capolista, un po' troppo molle e attendista nei primi quindici minuti. La serata della squadra di Pioli comincia male, perché Gabbia si fa male dopo appena 5', e prosegue peggio: Hernani sblocca il match al 13' (su assist di Gervinho), Kurtic raddoppia al 56' (su suggerimento di Hernani). In mezzo, ben quattro legni colpiti dai rossoneri e un gol annullato a Castillejo, per un fuorigioco davvero millimetrico. Clamoroso il doppio incrocio in pochi secondi: prima Diaz a giro, poi Calhanoglu con una conclusione strozzata avrebbero potuto portare il Milan sull'1-1. Stregata la partita del turco, che sembra avere un conto aperto con la sfortuna: oltre all'incrocio, anche un palo e una traversa gli negano la gioia della rete.

La riapre Hernandez - Per fortuna del Diavolo, lo 0-2 dura appena due minuti: sugli sviluppi di un corner, Hernandez stacca bene e batte Sepe. Ma il gol spegne il Milan, incapace di portare pericoli a una difesa molto attenta. Il Parma difende basso ma non concede la profondità e i padroni di casa fanno fatica a sfruttare le qualità degli elementi offensivi. Hauge e Leao, entrati nella ripresa per tentare di capovolgere il risultato, fanno troppo poco per creare superiorità, Rebic è quasi un fantasma e non è la prima punta che servirebbe per creare scompiglio in area.

Pari insperato - Più passano i minuti, più il Milan perde di lucidità. Gli assalti finali sono confusi, ma al 91' arriva un pareggio quasi insperato: il 2-2 finale lo firma sempre Theo Hernandez, che all'ultimo tenta l'ennesima sgroppata ma sbaglia l'assist per Calhanoglu. Finisce così, con un pari che il Milan può prendere come una benedizione, dopo una serata quasi maledetta.