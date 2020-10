Theo Hernandez: "Se torniamo in Champions mi tingo i capelli con lo scudetto del Milan"

"Qui sono felice, è come casa mia". Parole d'amore quelle di Theo Hernandez, terzino esploso definitivamente al Milan fino a consacrarsi come uno dei migliori esterni del nostro campionato. Un calciatore con le idee chiare, che al Corriere della Sera ribadisce l'obiettivo per la formazione di Stefano Pioli, facendo anche una promessa: "Sono qui per tornare in Champions. Col Milan. C’è feeling, con l’allenatore e tra noi. Sarà dura, ma vogliamo farcela. E possiamo. E se succede mi tingo i capelli di rosso e di nero. In mezzo, lo scudetto del Milan".