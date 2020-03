Theodoridis su Euro 2020: "Abbiamo un piano per affrontare il Coronavirus"

Il Coronavirus mette a rischio anche l'Europeo itinerante della prossima estate? Per ora no stando alle dichiarazioni arrivate dalla UEFA, ma esiste un piano B. "Abbiamo un piano nel caso le cose non migliori in certe aree del prossimo Europeo - ha spiegato ieri Theodore Theodoridis, segretario generale della UEFA e braccio destro del presidente Aleksander Ceferin -, ma adesso non è il momento di speculare. Andiamo avanti caso per caso, in rapporto con Governi, Leghe e OMS. Abbiamo anche creato un coordinamento per armonizzare i calendari". A riportate le dichiarazioni è stato il Corriere dello Sport.