Thiago Motta regolarmente in panchina col Genoa con la deroga

Fonte: da Genova, Andrea Piras

© foto di Federico De Luca

Nessun tutore e nessun problema per ricoprire il ruolo di primo allenatore: Thiago Motta siederà regolarmente sulla panchina del Genoa al suo esordio grazie alla deroga. Nello staff, come secondo Roberto Murgita, restano gli altri collaboratori del Grifone come Alessio Scarpi ai portieri e Alessandro Pilati come preparatore. Lo raggiungerà il collaboratore Simon Colinet.