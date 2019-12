© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Genoa Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby della Lanterna: "Sono tranquillo perché i miei giocatori hanno la consapevolezza che è una partita importante. Ovviamente trattandosi di un derby è uno stimolo in più. Quando parliamo di derby, parliamo di una partita diversa ma i ragazzi lavorano al 200%. Sappiamo cosa significa il derby. Ma attenti: è una partita di calcio e non dobbiamo andare oltre. E i ragazzi lo sanno cosa fare: difendere la maglia del Genoa uniti. Il calcio è questo. Il derby è bellissimo da giocare. Mi immagino che tanti giocatori che la guardano, o i tifosi, io stesso come anche voi i giornalisti, vorranno entrare in campo".