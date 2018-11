© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Voglio terminare la mia carriera al PSG, ho due anni di contratto e voglio chiudere qui". Ai microfoni di UOL Esporte, il difensore brasiliano Thiago Silva spegne le voci intorno a un suo addio al Paris Saint-Germain. Nessun trasferimento in vista, quindi: tanti club sognavano di riportarlo in Italia, Milan su tutti, ma il 34enne centrale non si muoverà dalla capitale transalpina.