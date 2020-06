Thiago Silva in scadenza col PSG: "Non tornerò al Fluminense, giocherò ancora in Europa"

Milan o Everton, niente ritorno in Brasile. Thiago Silva, nel corso di una diretta 'Instagram', ha escluso la possibilità di un suo imminente ritorno in Brasile. Il centrale brasiliano in scadenza col Paris Saint-Germain sicuramente non rinnoverà il contratto in scadenza al termine di questa stagione: "Tutti conoscono l'affetto che provo per il Fluminense, avrò una gratitudine eterna per loro, ma ho ancora degli obiettivi da raggiungere in Europa e spero di poterli realizzare il prima possibile".