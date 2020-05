Thiago Silva vuole tornare al Milan: anche la famiglia sponsorizza i rossoneri

vedi letture

Thiago Silva vuole tornare al Milan dopo il termine del proprio contratto col PSG. Il brasiliano non ha mai nascosto l'affetto per la maglia milanista, sottolineato anche dalle frequenti visite a Milanello in questi anni francesi. Il centrale ha guadagnato grandi cifre a Parigi e dunque per tornare in rossonero potrebbe anche venire incontro alle regole sugli ingaggi che Gazidis vorrebbe imporre in vista dei prossimi contratti. Anche la famiglia sponsorizza un ritorno in Lombardia visti gli ottimi ricordi del triennio al Milan e dunque la pista potrebbe davvero trasformarsi presto in concreta. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.