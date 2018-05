Thohir: "A un club di A l'Inter può chiedere anche 400 milioni per Icardi"

Fonte: FcInterNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Torna a parlare Erick Thohir. Dall'Hotel Athlat Century di Giacarta, il presidente dell'Inter rilascia un'intervista ai microfoni di TopSkor nel corso della quale si focalizza su Mauro Icardi. Spiegando quella che è la situazione contrattuale dell'attaccante argentino: "Icardi ha una clausola di 110 milioni di euro per i club esteri, chi lo vuole deve parlarne con la dirigenza nerazzurra. L'aumento a 150 milioni? Per il momento non è stato ancora approvato. Per i club italiani, Icardi potrebbe valere molto di più. Se un club di Serie A lo vuole, l'Inter può chiedere anche 200, 300, 400 milioni di euro".