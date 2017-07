Thohir e il Milan: "Hanno speso molto ma nessun paragone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Erick Thohir oltre che dei temi caldi di casa Inter ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sul nuovo Milan. Questo quanto riportato da Goal.com: "Perché non compriamo delle stelle? Perché sono già in squadra, ne abbiamo già tante! Siamo pronti a operare in entrata, ma dipende da cosa vuole Luciano Spalletti. Abbiamo preso Milan Skriniar e venduto Marco Andreolli, ceduto Ever Banega e comprato Borja Valero. Per bilanciare la squadra, dobbiamo prima vendere dei giocatori e poi comprarne degli altri. Il Milan spende tanto? Dipende dal fatto che hanno un nuovo investitore, ma anche Suning, quando è arrivata all'Inter nella scorsa stagione, ha comprato almeno cinque big, ovvero Kondogbia, Eder, Joao Mario, Gabigol e Candreva. Non paragonate l'Inter al Milan perché nella prossima stagione dovremo concentrarci soltanto sulla Serie A. Quando hai 22-23 giocatori, sono abbastanza per il campionato".