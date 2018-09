Thohir e l'addio all'Inter: "Solo al momento giusto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Quando cederò le mie quote dell'Inter? Si tratta di una decisione d’affari e noi, come uomini d'affari, vogliamo sempre arrivare al momento giusto per andare via. Quando sarà il momento, allora andrò via, ma per ora non ci sono le condizioni. Bisogna ricordare che sono ancora il presidente del club, anche se solo azionista di minoranza", è questo il pensiero di Erick Thohir, presidente dell'Inter, rilasciata a IDN Times in merito ad una possibile separazione con il club nerazzurro.