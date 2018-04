Thohir vende le quote di maggioranza del DC United a Soon-Shiong

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Bloomberg, la trattativa tra Erick Thohir e il miliardario sudafricano Patrick Soon-Shiong per la cessione delle quote di maggioranza dei DC United è in via di definizione. La valutazione del club sarebbe di circa 500 milioni di dollari, per cui il presidente dell’Inter dovrebbe incassare circa 390 milioni di dollari per il 78% del club americano che detiene attualmente.