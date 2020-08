Thomas Tuchel, una finale come lasciapassare per la sua conferma al PSG

Da giocatore non ha mai sfondato ad altissimi livelli, ma da allenatore Thomas Tuchel ha vissuto una straordinaria escalation che lo ha portato fino alla panchina del PSG, una delle più ambite al mondo in questo preciso momento storico. Gli inizi nelle giovanili dello Stoccarda, poi quelle dell'Augusta e, nel 2008-2009, il passaggio al Mainz. Il primo anno ancora per le giovanili, poi dal 2009 un quinquennio alla guida della prima squadra. E all'Opel Arena i ricordi lasciati del tecnico sono del tutto positivi. Nono posto alla prima stagione in Bundes, quindi due tredicesimi posti intervallati da due storiche qualificazioni all'Europa League. Maestro di tattica e amante di un calcio ultra offensivo, Tuchel venne chiamato dal Borussia Dortmund nel 2015 per sostituire il partente Jurgen Klopp. Al Signal-IdunA Park, in due anni, riuscirà a proseguire il lavoro iniziato proprio da Klopp (a livello di filosofia di calcio) e vincerà una Coppa di Germania, nel 2017. Ora, dopo un anno sabbatico, ecco l'occasione della vita. Quella panchina del PSG a cui sono stati accostati in tanti, da Wenger ad Allegri passando per Luis Enrique. Ma la scelta, precisa, è ricaduta proprio su Tuchel. Chiamato al salto di qualità dopo anni di potenzialità annunciate ma solo in parte espresse, ha portato a casa due Ligue 1, una Coppa di Francia, una Coppa di Lega e due supercoppe. Tutto molto bello, ma alla proprietà qatariota interessa solo una cosa: la Champions League. E dopo il suicidio contro il Manchester United di un anno fa stavolta la sorte lo ha portato fino all'atto conclusivo. Al 90' della partita contro l'Atalanta era già fuori e prima ancora erano già circolate voci su una sua possibile sostituzione. A meno di clamorosi colpi di scena, la finale raggiunta è il lasciapassare per completare almeno il suo contratto, in scadenza nel 2021.