Thuram attacca Bonucci: "Dichiarazioni su Kean vergognose e violente"

Intervistato da Le Parisien, Lilien Thuram interviene sulla questione dei buu razzisti nei confronti di Moise Kean: "L'arbitro ha interrotto la partita? È stato fatto qualcosa? Siamo in piena ipocrisia. Sono anni che si va avanti così. Tutti dicono: 'Fermeremo la partita la prossima volta' e poi non succede. La verità è che alle autorità non importa. Se li avesse davvero distutrbati la partita sarebbe stata interrotta. La squadra avrebbe lasciato il campo e avremmo trovato una soluzionE.

Sulle dichiarazioni di Bonucci: "Interessante. Praticamente dice ciò che molti pensano: 'I neri si meritano ciò che a loro arriva. Parla di corresponsabilità fra tifosi e Kean. A pensarci bene, il compagno di squadra di Jean dice che i tifosi possono continuare così. La domanda giusta da porre a Bonucci sarebbe quindi: 'Cosa ha fatto Kean per meritare simili urla da scimmia? Per meritare tanto disprezzo?' La reazione di Bonucci è violenta come le grida di una scimmia. È come quando una giovane donna viene violentata e alcune persone notano il modo in cui è stata vestita. È a causa di queste persone che non si va avanti".

Forse Bonucci è stupido?: "No, Bonucci non è stupido. Quello che si può dire è che sta facendo commenti di incredibile violenza contro il proprio compagno di squadra. Ma per il solo fatto che Kean ha festeggiato davanti alla tribuna avversaria è normale che venga insultato per il colore della pelle? I commenti di Bonucci sono solamente vergognosi. Queste grida di scimmia sono il disprezzo verso tutte le persone di colore, compresi i bambini che hanno il colore della pelle di Kean".

Quale messaggio vorresti inviare a Kean?: "Che ha fatto molto bene a restare fiero ed è andato dritto contro le avversità. Invito tutte le persone nere a fare lo stesso e a pretendere rispetto quando ci sono persone come Bonucci vogliono che finiscano nei guai".

Cosa fare per fermare la situazione?: "Il contrario di ciò che fa Bonucci. I giocatori che non sperimentano il razzismo devono essere solidali con i loro compagni di squadra che ne sono oggetto. Ci sono giocatori che subiscono questa violenza in campo, ma essa viene rimandata a milioni di persone".

È un problema specifico dell'Italia?: "È un problema più visibile negli stadi italiani, ma non riguarda solo gli stadi o l'Italia. Sterling ad esempio ha avuto problemi fuori dall'Italia".