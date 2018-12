Thuram: "Con CR7 Juve favorita per la Champions"

In un'intervista a Marca l'ex juventino e parmense Lilian Thuram parla di calcio indicando la Juve come favorita per la Champions ma racconta pure il suo presente che lo vede impegnato con la sua Fondazione nella lotta contro il razzismo e ogni forma di discriminazione. Collabora col Barcellona ed è stato adesso per una settimana con i bambini profughi siriani. "Sono ragazzini che sognano come tutti, vogliono un futuro migliore. E' importante che giochino, stare con gli amici è un momento felice. Il calcio può essere un veicolo perfetto per provare a pensare ad un futuro migliore. Quando dai un pallone ad un bambino gioca e sogna". Thuram ha parlato anche di Messi ("Quando approdai al Barça si vedeva che poteva arrivare molto lontano. Era il migliore") e della Juve: "I bianconeri sono sempre i favoriti per vincere la Champions. Per i calciatori che hanno e per la storia. E quest'anno lo sono di più perchè hanno ingaggiato Cristiano Ronaldo".