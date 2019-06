Thuram: "La Juventus sa scegliere, arriverà un grande allenatore"

“La storia della Juventus dimostra che i dirigenti sanno scegliere bene. Arriverà un grande allenatore”. Così Lilian Thuram, ex terzino della Juventus arrivato quest'oggi a Torino per la presentazione del libro "Vorrei e non vorrei. Perché è così difficile scegliere ciò che è meglio per noi", scritto dalla psicoterapeuta e saggista Gianna Schelotto.