Tiago Pinto a Roma appena tornerà negativo ai tamponi. Come cambiano i ruoli del mercato

Sarà una sessione di mercato importante, quella che attende la Roma a gennaio. Tiago Pinto - sottolinea il Corriere dello Sport - appena tornerà negativo ai tamponi arriverà nella Capitale. Assumerà la carica di general manager, il portoghese non potrà essere tesserato come direttore sportivo, ma sarà lui a condurre tutte le operazioni di mercato. Il ruolo di diesse resterà di Morgan De Sanctis, che a quel punto potrebbe lasciare la carica di direttore tecnico delle squadre superiori del settore giovanile (Under 17, Under 18 e Primavera) a Simone Lo Schiavo, giovane capo degli scout della Roma, voluto a giugno scorso proprio da De Sanctis.