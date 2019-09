Tifosi Atletico a ElChiringuito: "Derubati. Quello di Bonucci era rigore"

© foto di J.M.Colomo

Un pareggio col sapore della vittoria, per i tifosi dell'Atletico Madrid all'uscita dal Wanda Metropolitano dopo il 2-2 contro la Juventus. Ma il rammarico è forte, soprattutto per quel tocco di mano in area di Bonucci che l'arbitro ed il VAR hanno ritenuto non essere rigore (decisione che può essere corretta, secondo le regole della Champions). "Potevamo vincere ma siamo contenti anche così", "Non ci credevo più, ma questo è l'Atletico e ora vinciamo la Champions", sono alcuni dei commenti dei tifosi a El Chiringuito TV. Ma come detto le polemiche sono feroci: "Il VAR dov'era? Mano clamorosa...", "Per me è rigore, poco da aggiungere. Con o senza VAR, ci derubano sempre", "Ero vicino, era chiaramente tocco di mano. Non capisco come il VAR non sia intervenuto", i pensieri dei colchoneros in merito all'episodio di Bonucci.