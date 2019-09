Tifosi e società scontenti, tanti infortuni: per Semplici strada in salita

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

"Il mister deve tirare fuori il meglio da ciascun giocatore. Sappiamo che le qualità ci sono, ma il gioco di squadra oggi è mancato. E va trovata la determinazione all'interno. Di sicuro abbiamo un valore più alto". Non è un'ultimatum, ma le parole del patron Colombarini risuoneranno nella testa di Leonardo Semplici nei prossimi giorni. La SPAL esce con le ossa rotte anche dal match casalingo contro il Lecce, dopo aver perso - male - con il Sassuolo domenica scorsa. Due battute d'arresto preoccupanti, che arrivano nel momento peggiore possibile: troppi infortuni hanno falcidiato la rosa, ma la pochezza espressa nelle ultime due uscite è un campanello d'allarme da non sottovalutare.

Strada in salita - Anche i tifosi, sempre vicini alla squadra anche nei momenti di difficoltà, non hanno gradito la prestazione e hanno inscenato una mini contestazione al termine della partita. Solo qualche fischio, ma il segnale è chiaro: il popolo spallino pretende più impegno, determinazione e concentrazione da Petagna e soci. Le assenze di Fares e D'Alessandro e il problema muscolare accusato da Di Francesco priveranno il mister toscano di tre elementi fondamentali; adesso serviranno soluzioni alternative al classico 3-5-2, per provare a risalire la china già a partire dalla prossima sfida. Non proprio contro un avversario agevole, perché la SPAL sarà attesa dai campioni d'Italia all'Allianz Stadium. Un incontro da giocare al massimo delle possibilità, con quella spensieratezza e quella cattiveria che sembrano essersi smarrite in queste prime giornate.