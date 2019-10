Tifosi Milan contro l'impiego di Suso: #Susoout prima tendenza su twitter

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tra i protagonisti in negativo del 2-2 di ieri sera contro il Lecce, l'attaccante del Milan Suso non sta certo attraversando una buona stagione. Anzi. L'esterno d'attacco spagnolo è tra i protagonisti in negativo di questo avvio di stagione e anche ieri, in occasione della rete di Calderoni, è stato colpevole di aver perso palla a inizio azione.

Prestazione negative a cui i tifosi nelle ultime ore hanno chiesto di mettere la parola fine. L'hanno fatto tramite l'hashtag #Susoout, che in questo momento è la prima tendenza twitter in Italia.

#SusoOut da tempo sostengo che sarebbe un gran giocatore di calcio a 5. Per giocare in serie A non ha fisico, spunto, gamba, corsa ed abnegazione. Lo si metta da parte e al suo posto giochino Casti o Borini che di danni ne faranno certamente meno. — Stefano Rouge #weareacMilan (@stefano_70_) October 21, 2019

Non è funzionale,smonta i compagni,rovina decine di azioni d'attacco..una volta almeno ogni tanto aveva la giocata,adesso più neanche quella #SusoOut — Otello Medici (@otellomedici) October 21, 2019