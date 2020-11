Tifosi negli stadi in Spagna? Tebas: "Prima sponsor. Non li vedremo pieni fino al prossimo anno"

Javier Tebas, numero uno de LaLiga, ha parlato al World Football Summit dello spinoso problema del ritorno dei tifosi negli stadi. “È un tema molto complicato, ma bisogna fare delle valutazioni che abbiamo già fatto. Basta poco per riniziare il contagio. Ci sono alcune regioni dove potrebbero tornare allo stadio, serve un criterio da discutere perché sembra impossibile non avere tifosi perché alcune altre regioni hanno più infezioni rispetto alle altre, con le implicazioni economiche. Vogliamo iniziare con un numero di spettatori, circa 3000, cosa che sta già succedendo nei teatri, come a Madrid. Non abbiamo congestione, i club possono avere qualche accordo con gli sponsor. Per più persone servirà il vaccino, fino a gennaio o febbraio ci saranno problemi. A quel punto potrebbe esserci un 15-20%. Non vedremo gli stadi pieni fino al prossimo anno”.