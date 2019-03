Tifoso morto a Cagliari, ira sui social per i cori dei tifosi della Fiorentina

© foto di Federico De Luca

Una vera e propria tragedia quella che s'è consumata ieri sugli spalti della Sardegna Arena. Davide Atzori, tifoso rossoblù di 45 anni, è deceduto a seguito di un malore accusato durante il match. A nulla è servito l'intervento del personale medico del 118 presente sugli spalti che gli ha praticato un massaggio cardiaco per rianimarlo, purtroppo inutilmente.

In queste ore a far discutere sono però anche i cori provenienti dal settore ospiti proprio durante quei concitati momenti. "Devi morire", urlavano i tifosi viola alla vista dell'ambulanza. Tifosi che non potevano certo sapere della gravità della situazione, dell'arresto cardiaco che ha di fatto reso inutili i soccorsi per Atzori. Resta comunque la vergogna di un gesto di segno diametralmente opposto alla commozione per Davide Astori che, all'inizio della partita, aveva unito tutti i presenti allo stadio di Cagliari.

Sui social, in tanti hanno attaccato i tifosi per questi cori. Ecco un paio di esempi.

Ci riempie la bocca di belle parole per la morte di Astori, ma il tutto viene vanificato da poche emerite teste di cazzo che urlano devi morire ad un tifoso avversario soccorso dai paramedici in curva. #RIP #cagliarifiorentina #forzaCasteddu — Alessio Masala (@Lessiu) 16 marzo 2019