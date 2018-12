© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La vittoria dell'Inter nel big match contro il Napoli sono passati in secondo piano anche per la stampa internazionale dopo la morte del tifoso nerazzurro prima della gara. "Un tifoso dell'Inter muore dopo gli scontri. Investito da un furgone di tifosi del Napoli" scrive il Mundo Deportivo sul suo sito internet così come anche il quotidiano Marca che parla anche dei cori razzisti sentiti contro Kalidou Koulibaly e definiti "una vergogna".

I cori dei tifosi nerazzurri campeggiano sia sull'apertura della BBC in Inghilterra dedicata al calcio internazionale sia in quella della BILD che rilancia le parole di Carlo Ancelotti nel dopopartita: "La prossima volta abbandoneremo il campo".