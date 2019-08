Tifoso raggiunge CR7 a Stoccolma: "Perché non hai giocato in Corea?"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non si placano le polemiche per il mancato impiego di Cristiano Ronaldo nell'amichevole disputata dalla Juventus in Corea del Sud. Un ragazzo coreano è volato fino a Stoccolma per cercare di parlare con la stella portoghese, ma i suoi tentativi sono stati vani, come ha spiegato su un video pubblicato su YouTube (già 3 milioni di visualizzazioni): "Gli ho chiesto perché non avesse giocato, ma non mi ha risposto, mi ha completamente ignorato", afferma Kwak Ji-hyuk. L'ex fan di CR7 (come ormai si definisce) ha poi affermato che si recherà in Italia per ritentare di incontrare il giocatore.