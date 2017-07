Tigres su Medel dell'Inter, il ds: "Servono ancora dei dettagli"

Fonte: FcInterNews.it

Sono tre i profili al vaglio della dirigenza del Tigres per sostituire Guido Pizarro, approdato negli scorsi giorni alla corte di Eduardo Berizzo al Siviglia. Nel tris di nomi, oltre a Mateus Uribe e Rafael Carioca, c'è anche l'interista Gary Medel: "Stiamo valutando tre giocatori, ma sfortunatamente nessuno di questi ha ancora firmato per noi. Ora stiamo decidendo la migliore soluzione", ha spiegato Miguel Ángel Garza, direttore sportivo del club messicano. Che poi, parlando del Pitbull cileno dell'Inter, ha aggiunto: "Dobbiamo sistemare ancora alcuni dettagli con l'Inter, quelli che non abbiamo potuto finalizzare per i tempi stabiliti in Europa". Lo riporta El Grafico.