Timidi segnali di risveglio. Balotelli il migliore del Brescia, pur senza gol

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Brescia-Atalanta 0-3 (26' Pasalic, 61' Pasalic, 92' Ilicic)

La partita del Brescia contro l'Atalanta, a livello generale e considerando i 90 minuti, è stata ampiamente sotto la sufficienza. La squadra di Grosso ha lasciato il gioco in mano alla Dea fin dalle prime battute, riuscendo raramente a creare occasioni da gol degne di tale nome.

Chi è sembrato pimpante, o almeno voglioso di provare a migliorare la situazione, è stato Mario Balotelli. Senza particolari spunti o eccessi positivi, sia chiaro. Ma almeno Supermario ci ha provato. Nel primo tempo sgomitando e provando a dare una mano in fase difensiva. Nella ripresa cercando la via della rete e venendo fermato solo dalla traversa. Spunti e atteggiamenti interessanti in mezzo ad una gara fin troppo piatta dei suoi compagni di squadra, anche se alla fine nel tabellino non si trova traccia neanche dell'ex Nizza e OM.

Ma in vista delle prossime sfide, importanti e decisive, contro SPAL, Lecce e Parma il tecnico Grosso dovrà probabilmente affidarsi ancora una volta a lui. Perché a livello tecnico Balotelli è la stella di questo Brescia e anche dal punto di vista della personalità potrebbe riuscire a dare la scossa che serve. Con la speranza che i compagni riescano ad assisterlo al meglio e che magari anche la fortuna possa dare una mano.