© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tanta Lazio, poco Milan. Ma non basta ai biancocelesti per sbloccare il risultato: al 45' l'andata della semifinale di Coppa Italia è in perfetto equilibrio, almeno a livello di risultato. Senza reti: 0-0 all'intervallo, nonostante i capitolini dalla mezz'ora in poi abbiano sostanzialmente giocato al tiro al bersaglio, pur senza precisione ed efficacia. Da segnalare l'infortunio di Franck Kessie: al 29' l'ivoriano ha dovuto abbandonare il campo dell'Olimpico, sostituito da Calhanoglu.