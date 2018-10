Titolare o subentrante. Insigne sta diventando (sempre più) grande

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo 9 partite giocate da titolare, Lorenzo Insigne nella gara odierna contro il Sassuolo si è accomodato (inizialmente) in panchina per far spazio a Ounas. Mister Ancelotti però non se l'è sentita di privare il pubblico del San Paolo delle magie del numero 24 e così ad una manciata di minuti dall'inizio della ripresa lo ha mandato in campo con l'intento di sfruttare al meglio la sua qualità e la sua freschezza per scardinare le strette maglie della difesa neroverde e trovare il gol della tranquillità. Missione riuscita, a quanto pare, con Insigne che però è andato oltre regalando un'altra perla di assoluto valore. E così in stagione sono già 7 le reti del classe '91 che si sta guadagnando sempre più lo status di uomo squadra. Ora più che mai. Perché se anche in giornate complicate come questa, per di più partendo dalla panchina, riesce ad essere così decisivo significa che, forse, anche l'ultimo gradino è stato salito. In attesa, ovviamente, di poter dire la stessa cosa anche in Nazionale.