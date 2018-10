Titolari ma non troppo. L'irriverente Milinkovic è lo specchio della Lazio

Fonte: Dal nostro inviato alla Commerzbank-Arena di Francoforte (Germania)

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Acerbi, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic. E se vogliamo anche Immobile. La notte d'inferno della Lazio alla Commerzbank-Arena ha visto protagonisti in negativo - loro più di altri - coloro che di fatto rappresentano la colonna vertebrale della squadra anche in campionato. E se da una parte per Immobile può valere il discorso tattico (lasciato praticamente 90 minuti da solo nell'area di rigore avversaria) con relativa attenuante, dall'altra sono stati tre dei migliori giocatori biancocelesti a tradire sotto ogni punto di vista. Tecnico, tattico e comportamentale.

Acerbi, leader della difesa fino a ieri pomeriggio, è apparso irriconoscibile rispetto alle prime uscite. Come se il derby perso avesse interrotto qualcosa. Abituato agli straordinari, il centrale è andato fin da subito in confusione, per nulla protetto (per usare un eufemismo) dal centrocampo.

Ed è proprio in mezzo al campo che la Lazio ha perso in primis la gara. Al confronto con il reparto dell'Eintracht, è parso che i giocatori biancocelesti fossero scesi in campo assieme per la prima volta. Lenti, svogliati, poco lucidi. Tutti aggettivi utili per fotografare le prestazioni di Lucas Leiva e Milinkovic-Savic. Coloro che in genere determinano, stavolta spariscono dal campo. Il serbo, tra l'altro, è stato oggettivamente il peggiore in campo, rasentando quasi il livello dell'irriverenza. Per l'appunto a pochi giorni dal rinnovo di contratto (faraonico) con la Lazio...