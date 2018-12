TMW - 4-4-2 e un grande dubbio davanti: la probabile Juve anti Young Boys

Fonte: dal nostro inviato a Berna

Il dubbio, il grande dubbio, è più sugli uomini che tattico per Massimiliano Allegri. Il centrocampo a tre è un'ipotesi remota, adesso. "Ne ho due e mezzo", dice il tecnico toscano in vista della trasferta di Berna di domani. Le certezze, in primis. Out Chiellini "perché sul sintetico si fa male", dentro Rugani con Bonucci, Alex Sandro sì ma solo a gara in corso. In mezzo c'è Bentancur, per Emre Can minutaggio a partita già iniziata, sugli esterni Cuadrado e più Douglas Costa che Bernardeschi. Il dubbio, allora. "Cristiano Ronaldo gioca, se non fosse stata decisiva avrebbe riposato, lui come altri", ammette Allegri. Dybala o Mandzukic? L'argentino, con le due punte, ha fatto sei gol in sei partite. Amuleto o perfetto per questo schema? Il tecnico ha spiegato di voler schierare con calciatori tecnici e, tra i due, non c'è dubbio tra la Joya e il croato.

4-4-2 Szczesny; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Cancelo; Cuadrado, Pjanic, Bentancur, Douglas Costa; Dybala (Mandzukic), Cristiano Ronaldo.