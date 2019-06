TMW - A.Della Valle: "Addio Fiorentina, resterai sempre nel mio cuore"

Fonte: Dall'inviato Giulio Falciai

© foto di Giacomo Morini

Da oggi la Fiorentina è di Rocco Commisso. Dopo la fumata bianca sul closing, il proprietario uscente Andrea Della Valle ha parlato ai cronisti presenti davanti allo studio legale che ha curato la trattativa: "Oggi finisce il ciclo della famiglia Della Valle, 17 anni belli per me e per tutti mi auguro, a parte questi ultimi 4 5 mesi. Le cose sarebbero tante da dire, ma il mio stato d'animo in questo momento non me lo permette. La Fiorentina mi rimarrà nel cuore per tutta la vita. Adesso è in buone mani, la lasciamo ad una famiglia ambiziosa. Crediamo che questa sia la scelta giusta".

I momenti più belli? "Ce ne sono stati tanti, dalla sera in cui abbiamo esordito contro la Sangiovannese fino alla vittoria di Anfield contro il Liverpool. Non abbiamo portato trofei ma abbiamo passato momenti bellissimi. Adesso faccio un "in bocca al lupo ai nuovi", sono convinto che persone ambiziose come loro porteranno ancora tante gioie ai tifosi. Saluto ancora una volta Firenze che resterà sempre nel mio cuore".