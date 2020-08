TMW a Lisbona: Bayern-PSG, o di destino e di libero arbitrio

Quando si schiude il cielo sopra di te che lo guardi, mentre l’inno della Champions sale dal campo per far prendere il volo alla finale più importante, tutte le spiegazioni economiche o politiche sul perché la tua squadra è arrivata in finale si disperdono nell’aria.

Possono essere i tanti soldi spesi dal PSG, può essere la struttura metodica del Bayern, ciò che ti contraddistingue non conta più, perché rimangono solo 11 uomini contro 11 per 90 minuti, ed è il motivo per il cui questo correre in mutandoni dietro una palla ha ancora questo fascino intoccabile.

Poco importa dunque se, a seconda di come la pensiate, il PSG abbia speso 480 milioni per solo due giocatori (per non parlare di tutti gli altri), e lo riteniate una prepotenza o semplicemente la legge del mercato in vigore dai tempi di Jeppson; e altrettanto poco conta che il Bayern sia il meccanismo ideale con le leggende del passato a dare l’indirizzo sportivo, ma anche la società che senza vergogna cannibalizza qualsiasi concorrenza interna in campionato.

11 v 11. I più forti vincono, e le scuse se le porta via la brezza atlantica notturna di Lisbona.

11 v 11 che raramente sono stati così indecisi prima d una finale.

Perché di dubbi tattici entrambi ne hanno pochi, 4-2-3-1 per il Bayern e 4-3-3 per il PSG, e se potessero non avrebbero esitazioni nelle scelte. Se potessero.

Ma non possono. Prima di tutto Tuchel spera che in nottata la condizione d Keylor Navas abbia fugato ogni ultimi dubbio, del resto è tra le due rose l’uomo che ha vinto più Champions League. Ma soprattutto il PSG ruota attorno a Verratti: già lo fa normalmente nel gioco, ma adesso anche nelle attese. Perché Verratti è insostituibile, Paredes sa certamente giocare il pallone, ma Verratti fa girare tutta la costruzione e innescare Neymar e Mbappé, e questo da solo non lo sa fare nessun altro. Tutti i giornali francesi lo danno in panchina, Tuchel ha detto che può sicuramente giocare una larga porzione di partita ma non si sa se dall’inizio o finendola, eppure noi ci sentiamo di rischiare e credere che Tuchel vorrà proprio cominciare con lui. Perché la coppa devi andartela a prendere, esercitare volontà di potenza e libero arbitrio, e dunque non fare strategia sul provare a vincerla dopo quando potrebbe essere troppo tardi.

Forse però Hansi Flick sta pure peggio. Perché al Bayern il mestiere di difendere non l’hanno messo tra gli annunci di impiego, e allora la mansione che è fin troppo scoperta rischia essere soppressa a causa dell’infortunio di Jérôme Boateng: che da un quinquennio non era più affidabile, ma è tornato a dare il meglio in questa Final 8, prima di uscire malconcio dalla semifinale. Forse in condizioni normali non giocherebbe, ma stringerà i denti e ci sarà per evitare di dover spostare Kimmich centrale e far entrare Suele a destra, perché già in difesa ci sono Alphonso Davies adattato, Kimmich adattato e Alaba adattato. E insomma difendere gli fa proprio specie ai bavaresi.

E il punto è proprio là: perché contro il Lione quando la retroguardia del Bayern è stata puntata in velocità è finita a ‘difendi e prega’, e stavolta ci saranno però contro Neymar, Mbappé e Di Maria, sulla carta il trio qualitativamente migliore al mondo.

Ma non si tratta solo di duelli uno contro uno: il PSG contro le sue avversarie di Champions ha sistematicamente pressato i portatori di palla in difesa finendo per farli sbagliare al fraseggio, ottenendo per sé occasioni e gol. È proprio come il Bayern ha perso palla contro il Lione a iniziò partita, con l’aggravante che i bavaresi difendono pure molto più alti.

E se non bastasse Hansi Flick in conferenza ha pure detto “questo è il nostro modo di essere, e non cambieremo il nostro atteggiamento in finale per adattarci all’avversario”.

Che può essere dimostrazione di grande sicurezza, o di grande ingenuità: ci stiamo dimenticando tutti la straordinarietà della posizione di Flick, non solo per l’aver cominciato ad allenare il Bayern a novembre dopo 5 mesi da assistente di Niko Kovac, ma anche perché era da 14 anni - e dicasi 14 anni - che non occupava l’incarico di allenatore al comando. È arrivato infatti al Bayern dopo 2 anni di inattività preceduti da 11 anni come allenatore in seconda di Joachim Loew in nazionale. In pratica gli unici anni da capo allenatore di Flick sono stati i cinque a inizio secolo dirigendo l’Hoffenheim - in Serie C... E la sua formazione deriva dagli anni come assistente di Trapattoni al Bayern, e allora chissà che la notte non l’abbia portato a più miti consigli in merito a fregarsene delle varie congiunture e schierarsi difensivamente spregiudicato a prescindere.

Perché il libero arbitrio determina la finale e la vittoria sorpassando il destino che sembra segnare la via. Perché sembra debba essere destinato Lewandowski a questa coppa: un lustro pazzesco come media gol in Europa, anche meglio dei due alieni, senza alla fine stringere mai tra le mani nessun trofeo internazionale, record negativo tra i primi 10 cannonieri europei di tutti i tempi. L’annata a una partita dall’essere perfetta, eppure proprio nell’annata in cui non verrà assegnato nessun Pallone d’Oro, che sembrava dovesse spettargli di diritto facendogli materialmente superare Boniek, Zmuda e Lato nel giudizio su chi fosse stato il polacco più grande di sempre. Nemmeno la Scarpa d’Oro, nonostante sia stato costante sotto rete per tutta la stagione, impossibile praticamente per tutti, ma fermato dalle quattro giornate in meno giocate rispetto a Immobile. Sembra destinato a questa che è più di tutti la sua Champions League, ma non c’è destino in finale, solo libero arbitrio e volontà di potenza. Quella tedesca dovrà andare oltre la barriera del PSG che non si vergogna di spezzarsi in due tra centrocampo e attacco pur di non esporsi in retroguardia, ché tanto tutto quello spazio tra le linee nella trequarti avversaria è sopportabile grazie alla capacita fuori dal comune di quel tridente di coprire il campo a doppia velocità.

Baricentro basso per il PSG, baricentro alto per Il Bayern con linee strette per assistere la manovra collettiva nel Bayern, ma troppo spazio letale lasciato dietro le spalle della linea difensiva. E Marquinhos a soffocare la vena da 26 assist in una stagione di Thomas Mueller. E nel PSG gli uomini presenti dalla cintola in giù sono tutti ottimi nella marcatura, cosicché nel Bayern la chiave sarà la mobilità e la capacità di penetrazione della rifinitura di Thiago Alcántara, l’unico che potrebbe avere raggio d’azione libero. Mentre Fonzi Davies in fascia da terzino sinistro rischia di esporre tutta la sua innocenza difensiva al bucaniere di duemila imprese Di Maria, che tatticamente sugli spazi lasciati in fascia difensivamente può aprire il varco per schienare i tedeschi.

Cerca la sesta coppa il Bayern, per essere la terza migliore di sempre alla pari con il Liverpool. Cerca di sfondare il passaggio nell’ultima dimensione il PSG, quel passaggio tra chi ci ha provato e chi ci è riuscito.

Puoi sentirtici destinato, per censo perché hai già vinto in passato o perché sarebbe la tua prima volta, e allora credi che prima o poi debba toccare a te.

Ma il destino non esiste, non sicuramente nella comprensione umana di chi è carne e pensa e suda e sbuffa per conquistare.

Esiste solo il libero arbitrio e la volontà di potenza.

La coppa non te la danno. La coppa te la prendi